В Москве два сына больше месяца кутили рядом с телом мертвого отца

Два сына больше месяца устраивали вечеринки в московской квартире рядом с телом мертвого отца, сообщил телеграм-канал SHOT.

По предварительной информации, 84-летний мужчина ушел из жизни от естественных причин.

«Мужчина скончался, но его отпрысков это никак не смущало», – говорится в публикации.

Забили тревогу соседи, которые почувствовали странный запах из квартиры, где регулярно веселились братья. Вскоре спасатели и полицейские вскрыли дверь и обнаружили тело их отца, который умер достаточно давно, и его распивающих спиртное детей.

Специалистам предстоит выяснить точную причину смерти пенсионера и узнать, почему его дети решили жить в одной квартире с трупом.