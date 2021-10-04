В Москве бывший военный вступился за жену и дочерей и расстрелял хулиганов

В столице на Ленинском проспекте полковник МВД в отставке открыл стрельбу по хулиганам, которые приставали к его супруге и дочерям. Об этом пишет МК.

Происшествие случилось вечером в воскресенье, 3 октября. Мама и две дочери гуляли по городу с собакой. В один момент к ним подошли двое нетрезвых молодых людей, начали приставать и пытаться ударить. Дочь немедленно позвонила отцу, находящемуся неподалёку.

Бывший полковник взял наградной пистолет и отправился разбираться с хулиганами. Он встретил их возле остановки и открыл стрельбу. Однако молодые люди смогли выбить оружие у мужчины и нанести ему несколько ударов в лицо.

Остановить драку помог проезжающий мимо автомобилист.

Известно, что один из нападавших получил пулевые ранения в бедро и колено. У отставного полковника диагностировали травму челюсти, у его дочери — повреждение головы.

В полиции проводят проверку по факту случившегося.