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Четверг, 27 января, 2022

В Москве 37-летняя пациентка умерла во время процедуры в частном медцентре

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В Москве 37-летняя пациентка умерла во время процедуры в частном медцентре

Александр Ильин

Московская прокуратура начала проверку в частном медицинском центре после гибели 37-летней пациентки, сообщила пресс-служба надзорного ведомства столицы.

По предварительным данным, ночью 26 января в одной из частных клиник на улице Люсиновская во время медицинской манипуляции умерла 37-летняя женщина.

По данным ТАСС, россиянка проходила лечение с диагнозом «воспалительные заболевания малого таза и вторичное бесплодие». Предварительно, смерть наступила из-за анафилактического шока.

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Симоновской межрайонной прокуратурой проводится проверка, в ходе которой устанавливаются обстоятельства и причины происшествия, оценивается соблюдение федерального законодательства, безопасность оказания услуг.

При наличии оснований прокуратура примет меры.

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