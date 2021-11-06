В Москве 15-летняя девочка ждет второго ребенка за год от разных мужчин

Несколько дней назад в одну из детских поликлиник пришла 15-летняя московская школьница, которая, как выяснилось, оказалась беременной во второй раз, пишет КП.

Девочка рассказала шокированным врачам, что полгода назад уже родила сына. Медики сообщили в полицию о поступившей к ним слишком юной маме.

Полицейские выяснили, что школьница рассталась с отцом первого ребенка. Через несколько месяцев после его рождения она познакомилась с 26-летним мужчиной. Парочка начала встречаться и вести активную половую жизнь. В итоге школьница снова забеременела. Сейчас она находится на пятом месяце беременности.

Стражи порядка взяли молодого человека под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».