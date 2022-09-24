Суббота, 24 сентября, 2022
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В Москве 13-летняя девочка осталась матерью-одиночкой

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Пересечение Ярославского и Рязанского направлений. Пресс-служба РЖД.

Девочка из Москвы осталась матерью-одиночкой после трагической смерти ее возлюбленного, сообщается в группе «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте».

Как стало известно, школьница забеременела от 19-летнего юноши, когда ей было 12 лет. Молодому человеку грозил суд за сношение с несовершеннолетней. Однако его отпустили под подписку о невыезде.

Вскоре девочке исполнилось 13 лет, и она родила малыша. Однако отец ее ребенка продолжал кутить и радоваться жизни.

Накануне юноша возвращался после очередной попойки с друзьями. Он забрался на одну из электричек и планировал доехать до столицы зайцем. В итоге парня поразило током. После удара его еще и отбросило на встречный поезд.

Травмы были настолько жуткими, что одну из конечностей даже не нашли. Пострадавший скончался на месте.

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