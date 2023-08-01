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В Московском районе Рязани завершился ремонт улиц Новаторов и Западной

7info

31 июля состоялась приемка отремонтированных дорог по улицам Западной и Новаторов. Их ремонт был выполнен в рамках двухгодичных контрактов по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». В состав приемной комиссии вошли представители управления благоустройства города и подрядной организации, выполнявшей работы, а также депутаты и местные жители. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

На улице Западной была выполнена замена дорожного полотна на участке от Московского шоссе до ул. Крупской, заасфальтированы съезды в местах примыкания второстепенных дорог, заменены люки смотровых колодцев, установлены дорожные знаки. Разметка будет нанесена в течение августа.

На улице Новаторов проведен капитальный ремонт участка протяженностью 783 метра от дома № 2 до улицы Юбилейной. Здесь выполнена замена покрытия проезжей части, уложен бордюрный камень, заасфальтированы заездные карманы и места примыканий дворовых проездов и второстепенных дорог, сделано 1900 кв. метров парковок, проведено укрепление обочины. Подрядчик сделал тротуар, выполнив занижения в местах пересечений с проезжими частями, обустроил пешеходные переходы, на которых также занижен бордюрный камень и уложена тактильная плитка.

На остановке общественного транспорта «Молодежный рынок» установлен новый павильон ожидания с урной и антивандальной лавочкой. Вдоль дороги проведено озеленение, установлены оцинкованные пешеходные ограждения и дорожные знаки. В районе школы № 55 сделан пешеходный переход с искусственными неровностями и специальным желтым проблесковым светофором для водителей. Кроме того, на всем протяжении участка ремонта установлены новые люки на смотровые и дождеприемные колодцы.

Члены комиссии прошли по всем отремонтированным участкам, пообщались с жителями. Отмечено, что работы проведены качественно, в соответствии с проектом. Из-за неблагоприятных погодных условий подрядчик не успел нанести разметку на ул. Новаторов. Это будет сделано в течение ближайших 10 дней. По остальным видам работ замечаний нет.

В Московском районе Рязани завершился ремонт улиц Новаторов и Западной
В Московском районе Рязани завершился ремонт улиц Новаторов и Западной
В Московском районе Рязани завершился ремонт улиц Новаторов и Западной
В Московском районе Рязани завершился ремонт улиц Новаторов и Западной
В Московском районе Рязани завершился ремонт улиц Новаторов и Западной

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