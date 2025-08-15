Пятница, 15 августа, 2025
20.5 C
Рязань
Транспорт и дороги

В Московском районе Рязани проверили ход ремонта дорог

Алексей Самохин

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, председатель комитета по градостроительной деятельности и землепользованию Илья Шишкин, депутаты областной Думы и представители администрации города оценили ход дорожных работ в Московском районе.

До 1 октября планируется завершить ремонт на участке улицы Октябрьской длиной 2,47 км — от улицы Станкозаводской до проезда Шабулина. Здесь укладывают новое асфальтовое покрытие, обустраивают тротуары, заменяют бортовой камень, делают примыкания, устанавливают дорожные знаки, наносят термопластиковую разметку и выполняют частичное озеленение.

На улице Костычева подрядчик завершил работы досрочно: участок длиной более 300 метров — от улицы Крупской до улицы Новаторов — приведён к нормативному состоянию. Сейчас там устанавливают остановочный павильон.

«Одна из задач благоустройства — создать комфортную среду для жителей, обеспечив безопасное и бесперебойное движение грузового и пассажирского транспорта по улицам города. Добиться этого помогает нацпроект „Инфраструктура для жизни“», — отметила Татьяна Панфилова.

Также завершена асфальтировка на улице Луковской и в 1-м Дачном переулке в рамках новой муниципальной программы «Окраины».

На депутатском контроле находятся 150 объектов, за ходом ремонта которых можно следить в режиме реального времени на интерактивной карте: np.er62.ru.

В Московском районе Рязани проверили ход ремонта дорог Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, председатель комитета по градостроительной деятельности и землепользованию Илья Шишкин, депутаты областной Думы и представители администрации города оценили ход дорожных работ в Московском районе.
В Московском районе Рязани проверили ход ремонта дорог Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, председатель комитета по градостроительной деятельности и землепользованию Илья Шишкин, депутаты областной Думы и представители администрации города оценили ход дорожных работ в Московском районе.
В Московском районе Рязани проверили ход ремонта дорог Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, председатель комитета по градостроительной деятельности и землепользованию Илья Шишкин, депутаты областной Думы и представители администрации города оценили ход дорожных работ в Московском районе.
В Московском районе Рязани проверили ход ремонта дорог Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, председатель комитета по градостроительной деятельности и землепользованию Илья Шишкин, депутаты областной Думы и представители администрации города оценили ход дорожных работ в Московском районе.

Самые читаемые материалы

Новости России

Раскрыты детали убийства судьи с отрезанным половым органом в Камышине

Подозреваемый в убийстве судьи Василия Ветлугина в Камышине не имеет...
Кино и ТВ

Фильмы Алексея Балабанова могут запретить в России из-за нового закона

В июле Госдума приняла законопроект, который может привести к запрету фильмов, не соответствующих «духовно-нравственным ценностям».
Общество

Как в России будет работать ограничение звонков в Telegram и WhatsApp*, рассказал эксперт

Скорее всего, речь пойдёт о вырезании голосового трафика в сетях, что является самым простым и удобным техническим решением
Новости России

Лаврова заметили на Аляске в толстовке с надписью СССР

Главу МИД Сергея Лаврова заметили на Аляске в преддверии...
Интересное

Не только мед и пироги: что категорически запрещено делать на Медовый Спас 14 августа, чтобы не навлечь беду

Медовый Спас, известный также как Спас на воде, восходит к дохристианским временам, когда отмечался праздник урожая.

Последние новости

Новости России

«Коммунисты России» предложили переименовать мессенджер Max в «Чапай» или «Весточка»

Отдельно Малинкович выделил название «Весточка», которое, по его словам, глубоко укоренено в русском менталитете и вызывает устойчивые ассоциации с письмами с фронта
Транспорт и дороги

В Рязанской области на железной дороге 12 человек получили травмы в январе-июле

Такой же показатель был зафиксирован и за аналогичный период прошлого года. 
Новости Рязани и области

В Спасском районе Рязанской области активно ведется ремонт дорог в рамках нацпроекта

В этом году в Спасском районе Рязанской области в соответствии с национальным проектом «Инфраструктура для жизни» запланирован капитальный ремонт трех автомобильных дорог.
Интересное

Любовный гороскоп: с 18 по 24 августа пять знаков зодиака ждут перемены

С 18 августа начинается период, который поможет многим раскрыть сердце и принять свои чувства. Для пяти знаков зодиака это время станет переломным в личной жизни, а уже к 24 августа они заметят ощутимый прогресс в отношениях.
Культура и события

Информация о новом директоре появилась на сайте РИАМЗ

Официальная информация о смене руководства пока не поступала. 
Общество

Серьёзная авария на водопроводе произошла в Дашково-Песочне

Аварийные бригады уже приступили к отключению повреждённого участка. После этого специалисты определят характер поломки и начнут ремонтно-восстановительные работы.
Общество

На посту ГИБДД в Рязани останавливали машины должников за электричество

На Солотчинском посту ГИБДД в Рязани прошли совместные рейдовые...
Новости России

Лаврова заметили на Аляске в толстовке с надписью СССР

Главу МИД Сергея Лаврова заметили на Аляске в преддверии...