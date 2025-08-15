В Московском районе Рязани проверили ход ремонта дорог

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, председатель комитета по градостроительной деятельности и землепользованию Илья Шишкин, депутаты областной Думы и представители администрации города оценили ход дорожных работ в Московском районе.

До 1 октября планируется завершить ремонт на участке улицы Октябрьской длиной 2,47 км — от улицы Станкозаводской до проезда Шабулина. Здесь укладывают новое асфальтовое покрытие, обустраивают тротуары, заменяют бортовой камень, делают примыкания, устанавливают дорожные знаки, наносят термопластиковую разметку и выполняют частичное озеленение.

На улице Костычева подрядчик завершил работы досрочно: участок длиной более 300 метров — от улицы Крупской до улицы Новаторов — приведён к нормативному состоянию. Сейчас там устанавливают остановочный павильон.

«Одна из задач благоустройства — создать комфортную среду для жителей, обеспечив безопасное и бесперебойное движение грузового и пассажирского транспорта по улицам города. Добиться этого помогает нацпроект „Инфраструктура для жизни“», — отметила Татьяна Панфилова.

Также завершена асфальтировка на улице Луковской и в 1-м Дачном переулке в рамках новой муниципальной программы «Окраины».

На депутатском контроле находятся 150 объектов, за ходом ремонта которых можно следить в режиме реального времени на интерактивной карте: np.er62.ru.