В Московском районе Рязани на месяц отключат горячую воду из-за ремонта трубопровода

МУП «РМПТС» сообщил об отключении горячей воды в Московском районе Рязани из-за капитального ремонта участка трубопровода.
Со 2 сентября по 1 октября воду отключат в домах на улицах Великанова, Юбилейной, Юбилейной. Кроме того, без горячей воды остаются детские сады №№103, 108, школа №47 и детская школа искусств №4.
Жители города могут получить информацию по телефону: 55-05-86.
