В Московском районе Рязани изменят схему движения общественного транспорта

В связи с капитальным ремонтом теплотрассы и перекрытием улицы Великанова (от пересечения с Юбилейной улицей до пересечения с Народным бульваром) движение городского пассажирского транспорта изменится. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Ограничения действуют с 08:00 13 августа до 23:00 1 октября.

Автобус № 88М2 — в обоих направлениях: Народный бульвар → ул. Крупской → ул. Юбилейная.

Автобус № 42М2 (с Московского шоссе в сторону «ул. Новаторов»): Народный бульвар → ул. Крупской → ул. Костычева → далее по обычному маршруту.

Троллейбус № 10:

в сторону «ул. Крупской» — Московское шоссе → ул. Юбилейная;

в сторону «пл. Попова» — ул. Крупской → Народный бульвар → далее по обычному маршруту.