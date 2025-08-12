Вторник, 12 августа, 2025
Транспорт и дороги

В Московском районе Рязани изменят схему движения общественного транспорта

Алексей Самохин

В связи с капитальным ремонтом теплотрассы и перекрытием улицы Великанова (от пересечения с Юбилейной улицей до пересечения с Народным бульваром) движение городского пассажирского транспорта изменится. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани. 

Ограничения действуют с 08:00 13 августа до 23:00 1 октября.

Автобус № 88М2 — в обоих направлениях: Народный бульвар → ул. Крупской → ул. Юбилейная.

Автобус № 42М2 (с Московского шоссе в сторону «ул. Новаторов»): Народный бульвар → ул. Крупской → ул. Костычева → далее по обычному маршруту.

Троллейбус № 10:

в сторону «ул. Крупской» — Московское шоссе → ул. Юбилейная;

в сторону «пл. Попова» — ул. Крупской → Народный бульвар → далее по обычному маршруту.

Новости России

Умерла актриса из «Ментовских войн» Анна Кузнецова

На 49-м году жизни умерла актриса из Санкт-Петербурга Анна...
Новости России

Тысячи вышедших на улицу Красноярска мигрантов сняли на видео

Полутораминутная запись была сделана, предположительно, из салона общественного транспорта. На протяжении всего ролика показаны сотни иностранцев, которые единым потоком идут по тротуарам вдоль автотрассы.
Интересное

«Спящий-пророк» Кейси оставил пророчество о преемнике российского президента

Будущее России открылось легендарному провидцу во сне.
Общество

Александра Трусова объявила имя сына

Уроженка Рязани, фигуристка, серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова рассказала, как назвала сына. Имя первенца она сообщила в своем телеграм-канале 11 августа.
Новости России

Новая школьная форма по ГОСТу может обойтись родителям в 6,5–10 тысяч рублей

Стоимость школьной формы, соответствующей новым государственным стандартам, может составить от 6 500 до 10 000 рублей в зависимости от комплектации, пола и возраста ребёнка.

Общество

Виталий Артёмов встретился с жителями частного сектора посёлка Приокский

В частном секторе поселка Приокский проработают вопрос асфальтировки ещё нескольких дорог, установят дополнительный контейнер для сбора крупногабаритного мусора.
Происшествия

Рязанца задержали за интимную переписку с несовершеннолетним

Следствием установлено, что в июле 2025 года подозреваемый с использованием установленного на его мобильном устройстве мессенджера осуществил интимную переписку с несовершеннолетним, в ходе которой отправлял ему текстовые сообщения с непристойными предложениями.
Транспорт и дороги

Четыре участка дорог приводят в порядок в Ряжском округе

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в завершающей стадии находятся работы на трассе Ратманово – Киселевка общей протяженностью более 5 км. На участке произведена разборка грунта с последующим устройством обочин, обновлено асфальтобетонное покрытие.
Культура и события

Выставка бездомных животных «Пойдём домой» пройдет в Рязани

На выставке будет работать ярмарка с изделиями от рукодельниц Рязани, где все желающие могут приобрести понравившийся товар.
Общество

«Зелёный сад» создаёт зоны охраны возле Богоявленского храма в Борках

Большую помощь в строительстве церкви оказала семья бояр Нарышкиных. В том числе лично Наталья Кирилловна, мать императора Петра I. Нарышкины заказали в Москве колокола, церковную утварь, иконы. В Туле — красивейшую церковную ограду. В своё время храм был одним из богатейших в городе.
Происшествия

Жена участника СВО втайне оформила на него кредиты на 1,5 млн рублей

Денежные средства женщина использовала по своему усмотрению. Обязательства перед банком не исполняла. Супруг, участник СВО, о кредитах не знал.
Медицина

Новый видеоларингоскоп появился в детском ЛОР-отделении больницы № 11

Аппарат экспертного класса позволяет выявлять новообразования полости носа и носоглотки на ранних стадиях, проводить малоинвазивные эндоскопические исследования без общей анестезии, контролировать послеоперационное восстановление пациентов, а также улучшать качество телемедицинских консультаций за счет детальной видеофиксации.
Происшествия

Рязанцу грозит до 10 лет лишения свободы за хранения наркотических средств

53-летний житель Рязанского района приобрел в сети Интернет семена конопли, высадил их на своем приусадебном участке, позже мужчина собрал урожай. Из него рязанец приготовил более килограмма марихуаны, остальные растения были в процессе сушки.