В Московском районе Рязани изменят схему движения общественного транспорта

В связи с капитальным ремонтом теплотрассы и перекрытием улицы Великанова (от пересечения с Юбилейной улицей до пересечения с Народным бульваром) движение городского пассажирского транспорта изменится. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.
Ограничения действуют с 08:00 13 августа до 23:00 1 октября.
Автобус № 88М2 — в обоих направлениях: Народный бульвар → ул. Крупской → ул. Юбилейная.
Автобус № 42М2 (с Московского шоссе в сторону «ул. Новаторов»): Народный бульвар → ул. Крупской → ул. Костычева → далее по обычному маршруту.
Троллейбус № 10:
в сторону «ул. Крупской» — Московское шоссе → ул. Юбилейная;
в сторону «пл. Попова» — ул. Крупской → Народный бульвар → далее по обычному маршруту.