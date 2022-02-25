В московском метро 16-летняя студентка упала на рельсы

Днём 25 февраля в московском метро на станции «Верхние Лихоборы» 16-летняя учащаяся колледжа упала на рельсы. Девушка выжила, с тяжёлыми травмами её доставили в больницу, сообщает МК.

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На указанной станции студентка должна была встретиться с молодым человеком. Она написала парню, что ждёт его в метро, однако затем, по невыясненной ещё причине, упала на рельсы перед выехавшем из туннеля поездом.

На станции почти не было людей, поэтому помочь девушке никто не смог. Мимо неё проехали несколько вагонов, однако она осталась жива.

С тяжёлыми травмами и без сознания её госпитализировали в медучреждение. Родственники пострадавшей рассказали полиции, что девушка наблюдалась у психиатра.