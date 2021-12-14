В Московской области насмерть отравилась молодая мама троих детей

В Московской области трагически скончалась 28-летняя мать троих из Башкирии. Девушку нашли мертвой в съёмной квартире. Предварительно, причиной смерти стало отравление, сообщает «КП-Уфа».

По данным издания, девушка по имени Роза приехала в столицу на заработки. В родном Башкортостане у неё остались трое детей: 2, 5 и 7 лет.

Как рассказала подруга Розы, накануне трагедии она разговаривала с близкими, делилась планами на будущее и обещала скоро приехать.

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На следующий день её обнаружили мёртвой на съёмной квартире. В следственном комитете отметили, что смерть носит некриминальный характер. По предварительной версии, причиной гибели стало отравление. Чем оно было вызвано — покажет экспертиза.

По словам знакомой Розы, у девушки были проблемы с почками, она пила много обезболивающих.