-1.9 C
Рязань
Вторник, 14 декабря, 2021
spot_img
На главнуюНовости мира

В Московской области насмерть отравилась молодая мама троих детей

Александр Ильин

В Московской области трагически скончалась 28-летняя мать троих из Башкирии. Девушку нашли мертвой в съёмной квартире. Предварительно, причиной смерти стало отравление, сообщает «КП-Уфа». 

По данным издания, девушка по имени Роза приехала в столицу на заработки. В родном Башкортостане у неё остались трое детей: 2, 5 и 7 лет. 

Как рассказала подруга Розы, накануне трагедии она разговаривала с близкими, делилась планами на будущее и обещала скоро приехать. 

Реклама

На следующий день её обнаружили мёртвой на съёмной квартире. В следственном комитете отметили, что смерть носит некриминальный характер. По предварительной версии, причиной гибели стало отравление. Чем оно было вызвано — покажет экспертиза. 

По словам знакомой Розы, у девушки были проблемы с почками, она пила много обезболивающих.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,853ЧитателиЧитать
1,515ЧитателиЧитать
spot_img