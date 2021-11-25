В Московской области нашли раздетого подростка, сбежавшего от злой матери

В Одинцовском районе Подмосковья соседи обнаружили сильно замёрзшего 14-летнего мальчика без обуви и в домашней одежде. По словам подростка, он сбежал от злой матери, сообщает «МК».

Мальчика нашёл поздно вечером житель одного из домов. Мужчина увидел, что ребёнок рыдает и буквально дрожит от холода. Из одежды на нём были лишь лёгкие штаны, футболка и носки.

Выяснилось, что подросток сбежал от своей мамы, которая ругалась на него из-за уроков.

В правоохранительных органах по факту случившегося началась проверка.