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Суббота, 29 января, 2022

В Московской области ищут потерявшегося тигрёнка

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В Московской области ищут потерявшегося тигрёнка

Александр Ильин

В деревне Ермолино Московской области разыскивают потерявшегося тигрёнка, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального Минприроды.

Следы животного обнаружили в Дмитровском городском округе. По данным ведомства, они могут принадлежать тигрёнку. 

В Telegram-канале.NEWS.ru появилось видео очевидцев, которые заметили краснокнижного тигрёнка, шедшего по заснеженной дороге.

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Сейчас поисками дикой кошки занимаются инспекторы охотнадзора, полицейские. Как животное оказалось в этом районе, пока неизвестно.

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