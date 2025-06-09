В монастыре Рождества Богородицы прошло архиерейское богослужение в день Святого Духа

Празднование Пятидесятницы, в 2025 году отмечавшейся 8 июня, на следующий день продолжилось торжеством, посвященным Святому Духу. Церковь установила этот праздник «ради величия Пресвятаго и Животворящего Духа» в противовес ересям, которые в своем учении умаляли Третье Лицо Святой Троицы.

В Солотчинском Рождества Богородицы монастыре, где один из храмов освящен в честь Сошествия Святого Духа, в день торжества митрополит Рязанский и Михайловский Марк совершил Божественную литургию.

Обогащая человека духовными дарами, Дух Святой делает его, по слову Писания, древом добрым, творящим и плоды добрые. Монастырь – место, где сугубые молитвы и подвиги рождают богатые духовные плоды, которые питают и украшают жизнь вокруг. И поэтому особым символизмом наполнено посвящение Святому Духу одного из храмов обители. Он был построен в конце XVII века и имел тогда единственный аналог – Трапезную патриаршего подворья Московского Кремля. Благодатная атмосфера, красота монастырских зданий, гармонично вписанных в живописную природу, приносят в души богомольцев тишину и мир, которые бывает так сложно найти в современном мире. В православных обителях как нигде ощущается означение слов о дарах Святого Духа, которого называют Утешителем, Учителем, и Наставником и Защитником. Этой теме было посвящено архипастырское наставление по окончании богослужения.

«Сегодня, дорогие братья и сестры, мы отмечаем удивительный и вместе с тем таинственный праздник – День Святого Духа. Святой Дух для всех нас, дорогие братья и сестры, является тем, чем являлся для учеников Сам Христос. Когда двенадцать учеников ходили вместе со Спасителем, Он их постоянно вразумлял, они видели совершаемые Им чудеса, слушали Его наставления. Вот такую же миссию по отношению к нам несет Святой Дух. Разлучаясьс учениками, Господь сказал им, что лучше, чтобы Он ушел, потому что тогда придет Святой Дух. Господь, прощаясь с учениками, сказал, и такую фразу – Отец пошлет к вам другого Параклита, то есть Утешителя, Наставника, Покровителя и Защитника», — рассказал владыка.