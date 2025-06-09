Понедельник, 9 июня, 2025
27.7 C
Рязань
Религия

В монастыре Рождества Богородицы прошло архиерейское богослужение в день Святого Духа

Анастасия Мериакри

Празднование Пятидесятницы, в 2025 году отмечавшейся 8 июня, на следующий день продолжилось торжеством, посвященным Святому Духу. Церковь установила этот праздник «ради величия Пресвятаго и Животворящего Духа» в противовес ересям, которые в своем учении умаляли Третье Лицо Святой Троицы.

В Солотчинском Рождества Богородицы монастыре, где один из храмов освящен в честь Сошествия Святого Духа, в день торжества митрополит Рязанский и Михайловский Марк совершил Божественную литургию.

Обогащая человека духовными дарами, Дух Святой делает его, по слову Писания, древом добрым, творящим и плоды добрые. Монастырь – место, где сугубые молитвы и подвиги рождают богатые духовные плоды, которые питают и украшают жизнь вокруг. И поэтому особым символизмом наполнено посвящение Святому Духу одного из храмов обители. Он был построен в конце XVII века и имел тогда единственный аналог – Трапезную патриаршего подворья Московского Кремля. Благодатная атмосфера, красота монастырских зданий, гармонично вписанных в живописную природу, приносят в души богомольцев тишину и мир, которые бывает так сложно найти в современном мире. В православных обителях как нигде ощущается означение слов о дарах Святого Духа, которого называют Утешителем, Учителем, и Наставником и Защитником. Этой теме было посвящено архипастырское наставление по окончании богослужения.

«Сегодня, дорогие братья и сестры, мы отмечаем удивительный и вместе с тем таинственный праздник – День Святого Духа. Святой Дух для всех нас, дорогие братья и сестры, является тем, чем являлся для учеников Сам Христос. Когда двенадцать учеников ходили вместе со Спасителем, Он их постоянно вразумлял, они видели совершаемые Им чудеса, слушали Его наставления. Вот такую же миссию по отношению к нам несет Святой Дух. Разлучаясьс учениками, Господь сказал им, что лучше, чтобы Он ушел, потому что тогда придет Святой Дух. Господь, прощаясь с учениками, сказал, и такую фразу – Отец пошлет к вам другого Параклита, то есть Утешителя, Наставника, Покровителя и Защитника», — рассказал владыка.

Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники

Самые читаемые материалы

Новости России

«МК»: Россия пойдет на беспрецедентный шаг из-за отказа Украины забирать тела военных

Минобороны России может пойти на беспрецедентный шаг из-за отказа...
Происшествия

Три человека погибли, один получил многочисленные переломы: ДТП в Рязанской области

В ДТП погибли 3 человека, еще один получил многочисленные переломы рук и ног.
Новости России

«Нам плевать!»: Шарий объяснил отказ Украины от тел погибших военный

Киев не разрабатывал протокол, необходимый для процедуры обмена телами...
Общество

16 выпускников из Рязанской области сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов

В числе стобалльников — выпускники из Рязани, Скопина, Касимовского округа, Рыбновского и Шацкого районов.
Происшествия

Мужчина стрелял из ракетницы в детей в Рязани

Причины конфликта пока неизвестны. По словам очевидцев, дети чудом не пострадали.

Последние новости

Новости России

Доход, творчество, стабильность: почему стоит выбрать профессию автомаляра

Обучение на маляра авто открывает двери к профессии, которая гармонично сочетает в себе стабильный доход, возможности для самореализации и перспективы карьерного роста.
Спорт

В Рязани состоялся благотворительный пробег «Спорт во благо»

Целями мероприятия стали сбор средств на работу Центра поддержки семей с детьми-инвалидами и инвалидами с детства, интеграция людей с особенностями развития в активную социальную и спортивную жизнь общества.
Транспорт и дороги

В 2025 году в рамках программы «Окраины» отремонтируют 11 участков дорог за 55 млн

Выбор объектов осуществлялся с участием комитетов территориального общественного самоуправления и депутатов, с учетом оценки состояния дорожного покрытия профильными специалистами.
Правительство

Губернатор Павел Малков принял участие во всероссийском совещании по вопросам регионального развития

На совещании подробно обсуждались актуальные вопросы, касающиеся регионального развития, исполнения поручений и Указов Президента России по ключевым отраслям экономики и социальной сферы.
Происшествия

Инженер рязанского завода, с которым судились из-за патента, стал фигурантом уголовных дел

Разработчик согласился на исполнение предписания об отчуждении прав в пользу Российской Федерации. Росреестром уже внесены соответствующие поправки.
Происшествия

Автомобиль сбил шестилетнего ребенка на велосипеде в селе Дядьково

Volkswagen Polo, за рулем которого находилась женщина 1996 года рождения, сбил шестилетнего мальчика на велосипеде.
Акценты

«Меня вдохновляют люди»: интервью с обладательницей приза зрительских симпатий «Мисс РГУ – 2025» Маккой Баймурзаевой

27 мая в Рязанском дворце молодежи были подведены итоги конкурса «Мисс РГУ – 2025», обладательницей приза зрительских симпатий которого стала обворожительная Макка Баймурзаева.
Экология, природа, животные

Крупнейшую популяцию редчайшей орхидеи Венерин башмачок обнаружили рязанские ученые

Венерин башмачок перестал попадаться ученым на глаза в Рязанской области с 1977 года. Возникла удручающая мысль о его возможном исчезновении в регионе.