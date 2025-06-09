В монастыре Рождества Богородицы прошло архиерейское богослужение в день Святого Духа

Празднование Пятидесятницы, в 2025 году отмечавшейся 8 июня, на следующий день продолжилось торжеством, посвященным Святому Духу. Церковь установила этот праздник «ради величия Пресвятаго и Животворящего Духа» в противовес ересям, которые в своем учении умаляли Третье Лицо Святой Троицы.
В Солотчинском Рождества Богородицы монастыре, где один из храмов освящен в честь Сошествия Святого Духа, в день торжества митрополит Рязанский и Михайловский Марк совершил Божественную литургию.
Обогащая человека духовными дарами, Дух Святой делает его, по слову Писания, древом добрым, творящим и плоды добрые. Монастырь – место, где сугубые молитвы и подвиги рождают богатые духовные плоды, которые питают и украшают жизнь вокруг. И поэтому особым символизмом наполнено посвящение Святому Духу одного из храмов обители. Он был построен в конце XVII века и имел тогда единственный аналог – Трапезную патриаршего подворья Московского Кремля. Благодатная атмосфера, красота монастырских зданий, гармонично вписанных в живописную природу, приносят в души богомольцев тишину и мир, которые бывает так сложно найти в современном мире. В православных обителях как нигде ощущается означение слов о дарах Святого Духа, которого называют Утешителем, Учителем, и Наставником и Защитником. Этой теме было посвящено архипастырское наставление по окончании богослужения.
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