В молоке рязанского производителя нашли опасный компонент

Региональное управление Россельхознадзора проверило молоко местных производителей. Результаты показали несоответствие нормам в некоторых образцах.

С начала года специалисты провели анализ 49 проб молока. Проверяли продукцию крупных заводов и небольших фермерских хозяйств.

В результате проверки выявили небольшой процент нарушений. По микробиологическому показателю безопасности регламенту не соответствовал лишь один образец. Как контаминант (то есть нежелательные микроорганизмы или химические соединения) попал в молоко, Россельхознадзор устанавливает. Наименования производителя молока в ведомстве не назвали.

С начала года ведомство провело 26 проверок на производстве молока. Сумма штрафов по результатам превысила 1,1 млн рублей.