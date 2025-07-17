

В мобильном приложении «Госуслуги Биометрия» появился ИИ-ассистент. Он помогает гражданам зарегистрировать биометрические данные онлайн. Сервис – полностью отечественная разработка. Виртуальный помощник в режиме реального времени анализирует видеопоток и даёт пользователям полезные подсказки.

Ассистент предупредит о недостаточном освещении, наличии посторонних в кадре, скорректирует положение лица или предложит оптимальный ракурс для съёмки.

«За последние 2 года мы запустили 14 новых биометрических сервисов. Следующий шаг – максимально упростить и ускорить процесс регистрации биометрии. Эту задачу решаем в том числе за счёт применения технологий искусственного интеллекта в процедуре регистрации. Биометрия добровольна. Во всех пользовательских сценариях она выступает как дополнительный способ получения услуг», – напомнил вице-премьер, глава аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Так, биометрией можно воспользоваться при бесконтактной оплате покупок, проезде в транспорте, обслуживании в МФЦ, дистанционном открытии бизнеса, заселении в гостиницу без паспорта и других. Биометрические образцы хранятся в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных и никогда не покидают периметра системы.