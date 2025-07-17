В мобильном приложении «Госуслуги Биометрия» появился ИИ-ассистент. Он помогает гражданам зарегистрировать биометрические данные онлайн. Сервис – полностью отечественная разработка. Виртуальный помощник в режиме реального времени анализирует видеопоток и даёт пользователям полезные подсказки.
Ассистент предупредит о недостаточном освещении, наличии посторонних в кадре, скорректирует положение лица или предложит оптимальный ракурс для съёмки.
Так, биометрией можно воспользоваться при бесконтактной оплате покупок, проезде в транспорте, обслуживании в МФЦ, дистанционном открытии бизнеса, заселении в гостиницу без паспорта и других. Биометрические образцы хранятся в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных и никогда не покидают периметра системы.