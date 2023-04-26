В мэрии Рязани прошла встреча с владельцами кафе на Почтовой

25 апреля состоялась встреча исполняющего обязанности заместителя главы администрации Рязани Олега Федина с предпринимателями, работающими на улице Почтовой. В ней принял участие уполномоченный по защите прав предпринимателей Михаил Пронин, сообщила пресс-служба мэрии.

Участники встречи – владельцы и представители кафе и ресторанов, работающих на Почтовой, завершают оформление документов для получения разрешений на размещение летних кафе.

При этом было отмечено, что в ходе согласований проектов с инспекцией по охране памятников были приняты решения по строительным, цветовым изменениям в проектах веранд, чтобы соответствовать принятой администрацией города концепции сезонных кафе.

Олег Федин отметил, что при конструктивном, законном подходе между администрацией и бизнесом будет взаимопонимание.

«Со стороны предпринимателей работа активизировалась, в управление экономики обращаются за документами на согласование, консультациями. При таком отношении нынешний облик улицы, с уникальным историческим ансамблем, будет меняться в лучшую сторону», – подчеркнул он.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Михаил Пронин отметил, что с администрацией города, экономическим блоком, состоялись встречи, подробное обсуждение документов.

«Есть готовность к взаимодействию. Призываем субъекты предпринимательства принимать решения в пользу диалога», – сказал Михаил Пронин.

Участники встречи отметили, что ряд предпринимателей выражают солидарность с этой позицией и обращаются в инспекцию по охране объектов культурного наследия для согласования вариантов проектов. В дальнейшем будут подготовлены документы в администрацию города.

Также было обращено внимание, что в Концепцию сезонных кафе сейчас вносится ряд изменений для приведения в соответствие с изменениями в Федеральное законодательство от конца марта 2023 года и уточняется ряд обязательных норм. В рамках процедуры оценки регулирующего воздействия, свои предложения и замечания по проекту концепции можно направлять до 4 мая.

С проектом концепции и подробной информацией о процедуре ее обсуждения можно ознакомиться по ссылке.