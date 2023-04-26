В мэрии Рязани прошла встреча с владельцами кафе на Почтовой

25 апреля состоялась встреча исполняющего обязанности заместителя главы администрации Рязани Олега Федина с предпринимателями, работающими на улице Почтовой. В ней принял участие уполномоченный по защите прав предпринимателей Михаил Пронин, сообщила пресс-служба мэрии.
Участники встречи – владельцы и представители кафе и ресторанов, работающих на Почтовой, завершают оформление документов для получения разрешений на размещение летних кафе.
При этом было отмечено, что в ходе согласований проектов с инспекцией по охране памятников были приняты решения по строительным, цветовым изменениям в проектах веранд, чтобы соответствовать принятой администрацией города концепции сезонных кафе.
Олег Федин отметил, что при конструктивном, законном подходе между администрацией и бизнесом будет взаимопонимание.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Михаил Пронин отметил, что с администрацией города, экономическим блоком, состоялись встречи, подробное обсуждение документов.
Участники встречи отметили, что ряд предпринимателей выражают солидарность с этой позицией и обращаются в инспекцию по охране объектов культурного наследия для согласования вариантов проектов. В дальнейшем будут подготовлены документы в администрацию города.
Также было обращено внимание, что в Концепцию сезонных кафе сейчас вносится ряд изменений для приведения в соответствие с изменениями в Федеральное законодательство от конца марта 2023 года и уточняется ряд обязательных норм. В рамках процедуры оценки регулирующего воздействия, свои предложения и замечания по проекту концепции можно направлять до 4 мая.
С проектом концепции и подробной информацией о процедуре ее обсуждения можно ознакомиться по ссылке.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram