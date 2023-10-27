В мэрии Рязани прошел торжественный прием, посвященный Дню автомобилиста

27 октября в администрации Рязани прошел торжественный прием, посвященный предстоящему празднику – Дню автомобилиста.
На мероприятии чествовали работников автомобильного и городского пассажирского транспорта, сообщает пресс-служба мэрии.
С праздником горожан поздравил и.о. главы администрации Рязани Виталий Артемов:
За профессионализм и ответственное отношение к работе Благодарностями, Почетными грамотами и ценными подарками наградили сотрудников МУП «Управление Рязанского троллейбуса», МКУ «Техобеспечение», МП «Водоканал города Рязани», МБУ «Дирекция благоустройства города», МУП «Рязанские городские распределительные электрические сети», МУП «Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей», а также МТУ Ространснадзора по ЦФО.