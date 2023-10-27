В мэрии Рязани прошел торжественный прием, посвященный Дню автомобилиста

Мы ценим ваши опыт и внимательность, ответственность и аккуратность. И говорим – спасибо. Спасибо за ваш труд, за нашу безопасность. Уверен, что работники автомобильного транспорта и впредь будут успешно решать стоящие перед ними задачи.