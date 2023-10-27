Пятница, 27 октября, 2023
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В мэрии Рязани прошел торжественный прием, посвященный Дню автомобилиста

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Фото: сайт администрации

27 октября в администрации Рязани прошел торжественный прием, посвященный предстоящему празднику – Дню автомобилиста.

На мероприятии чествовали работников автомобильного и городского пассажирского транспорта, сообщает пресс-служба мэрии.

С праздником горожан поздравил и.о. главы администрации Рязани Виталий Артемов:

Мы ценим ваши опыт и внимательность, ответственность и аккуратность. И говорим – спасибо. Спасибо за ваш труд, за нашу безопасность. Уверен, что работники автомобильного транспорта и впредь будут успешно решать стоящие перед ними задачи.

За профессионализм и ответственное отношение к работе Благодарностями, Почетными грамотами и ценными подарками наградили сотрудников МУП «Управление Рязанского троллейбуса», МКУ «Техобеспечение», МП «Водоканал города Рязани», МБУ «Дирекция благоустройства города», МУП «Рязанские городские распределительные электрические сети», МУП «Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей», а также МТУ Ространснадзора по ЦФО.

В мэрии Рязани прошел торжественный прием, посвященный Дню автомобилиста
В мэрии Рязани прошел торжественный прием, посвященный Дню автомобилиста
В мэрии Рязани прошел торжественный прием, посвященный Дню автомобилиста

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