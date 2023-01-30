Понедельник, 30 января, 2023
Татьяна Проводина

В мэрии Рязани прокомментировали инцидент с высадкой подростка из салона автобуса за неоплату проезда

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В администрации Рязани дали комментарий по инциденту с водителем автобуса, который высадил из салона подростка за неоплату проезда.

29 января в 17 автобусе во время оплаты проезда картой молодым человеком оплата не прошла. По предварительным данным, водитель, высаживая пассажира, не спросил документ, подтверждающий его возраст, и не уточнил, есть ли тому 16 лет. Управление транспорта начало служебную проверку.

Водитель автобуса пояснил, что виду не определил возраст пассажира и подумал, что тот старше 16 лет. Так что водитель попросил оплатить проезд наличными или покинуть салон.

Управление транспорта запросило запись с камер видеонаблюдения. В случае подтверждения информации к водителю применят дисциплинарное и денежное взыскание.

В рязанской администрации напомнили, что в подобных ситуациях горожане могут обращаться в управление транспорта по телефонам 29-78-07, 29-78-40 или по электронной почте.

Также можно оставить комментарий в официальной группе администрации города в ВКонтакте.

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