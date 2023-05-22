В мэрии Рязани отреагировали на отсутствие на маршруте автобусов №45

На заседании администрации Рязани в понедельник, 22 мая, подняли вопрос работы маршрута перевозок пассажиров №45.

Этот муниципальный маршрут соединяет посёлок Ворошиловка и железнодорожную станцию Лесок. 16 мая перевозчик передал в управление транспорта мэрии заявление о прекращении действия свидетельства на право осуществления перевозок по этому регулярному муниципальному маршруту.

После подачи заявления он обязан продолжать перевозку пассажиров до 90 дней, при этом мониторинг работы автобусов по данным ГЛОНАСС на маршрут №45М2 с 16 мая транспорт не выходит.

На заседании отметили, что сейчас управление транспорта решает вопрос привлечения перевозчиков, которые хотят принять участие в открытом конкурсе по обслуживанию линии. Также рассматривается возможность частичного изменения маршрута на этом участке.