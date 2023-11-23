Четверг, 23 ноября, 2023
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В мэрии Рязани обсудили зимнюю уборку улиц

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Изображение от wirestock на Freepik
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В администрации Рязани обсудили вопросы безопасности дорожного движения и зимнюю уборку улиц.

И.о. начальника управления благоустройства города Дмитрий Наумов отметил, что основной задачей в зимнем содержании дорог будет обеспечение бесперебойного и безаварийного движения транспорта. Особое внимание также удалят очистке тротуаров и остановок общественного транспорта.

На сегодняшний день в ДБГ есть 123 единицы техники для уборки города. Каждые сутки на улицы Рязани будут выходить от 90 до 100 машин, сообщает мэрия.

Вывозить снег и грейдировать улицы в частных секторах будут подрядные организации.

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