В мэрии Рязани обсудили зимнюю уборку улиц

В администрации Рязани обсудили вопросы безопасности дорожного движения и зимнюю уборку улиц.

И.о. начальника управления благоустройства города Дмитрий Наумов отметил, что основной задачей в зимнем содержании дорог будет обеспечение бесперебойного и безаварийного движения транспорта. Особое внимание также удалят очистке тротуаров и остановок общественного транспорта.

На сегодняшний день в ДБГ есть 123 единицы техники для уборки города. Каждые сутки на улицы Рязани будут выходить от 90 до 100 машин, сообщает мэрия.

Вывозить снег и грейдировать улицы в частных секторах будут подрядные организации.