В мэрии Рязани обсудили вопросы межнациональных и межконфессиональных отношений

31 августа в администрации прошло заседание совета по вопросам гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, сообщает пресс-служба мэрии.

Заседание возглавил и.о. главы администрации Рязани Виталий Артемов. На совете присутствовали представители УМВД, вузов, общественных объединений, национальных диаспор и религиозных организаций Рязани.

Начальник управления по вопросам миграции УМВД Рязанской области Виталий Куликов сообщил, что сотрудники ведомства регулярно проводят профилактику нелегальной миграции, контролируют пребывание и проживание иностранных граждан и лиц без гражданств и соблюдение работодателями правил привлечения и использования иностранной рабочей силы.

С отчетом о профилактике экстремизма на территории города выступил заместитель начальника центра по противодействию экстремизму регионального УМВД Николай Володин. Он подчеркнул, что мониторинг межэтнических и межконфессиональных отношений осуществляется на постоянной основе, центр выявляет и пресекает распространение экстремистских материалов и организацию националистических групп. Особое внимание уделяется деятельности молодежных организаций, несущим деструктивный характер.

О работе по адаптации иностранных студентов вуза в образовательный процесс и социально-культурное пространство города рассказали представители РГУ имени С.А. Есенина и РГРТУ имени В.Ф. Уткина. В частности, в РГУ сейчас проходят обучение более 300 иностранных граждан. Для них в университете работают схемы сопровождения в процессе всего обучения. На площадках вузов регулярно проводятся социокультурные и спортивные мероприятия с участием иностранных студентов.

Участники заслушали результаты мониторинга в сфере межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений в городе за первое полугодие. Виталий Артемов призвал всех присутствующих консолидировать усилия по сохранению стабильной межнациональной и миграционной ситуации на территории Рязани.