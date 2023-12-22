В мэрии Рязани обсудили ситуацию с ОРВИ и гриппом

22 декабря в администрации города состоялось итоговое в этом году заседание межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии. Его провела заместитель главы администрации Рязани Лариса Крохалева. Участниками встречи стали сотрудники структурных подразделений администрации, представители регионального Управления Роспотребнадзора и министерства здравоохранения Рязанской области.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора в городе наметилась тенденция снижения уровня заболеваемости населения ОРВИ и гриппом во всех возрастных группах. Так, за 11 месяцев текущего года заболеваемость ниже на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Уменьшить риск заражения острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом помогут простые меры неспецифической профилактики: укрепление иммунитета, соблюдение режимов труда и отдыха; ограничение посещений мест массового скопления людей; соблюдение правил личной гигиены — частое мытье рук, использование одноразовых бумажных платков, ношение защитных масок в многолюдных местах и при контакте с больным человеком.

Рекомендуется чаще проветривать помещения, проводить их влажную уборку, в том числе с использованием дезинфицирующих средств. В организациях и учреждениях целесообразно использовать оборудование, снижающее количество вирусов и бактерий в воздухе, соблюдать температурный режим в помещениях.

При первых признаках заболевания необходимо остаться дома, обратиться за квалифицированной медицинской помощью и выполнять рекомендации врача. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Рязанской области.

По итогам обсуждения вопроса комиссия рекомендовала учреждениям социальной сферы проводить генеральную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств еженедельно по пятницам.

С информацией об организации и проведении профилактических и противоэпидемических мероприятий в образовательных учреждениях Рязани членов комиссии проинформировала начальник управления образования и молодежной политики Татьяна Сарычева.

Она отметила, что в 2023 году во всех муниципальных учреждениях образования осуществлялся необходимый комплекс профилактических мер, проводятся системные мониторинги заболеваемости гриппом, ОРВИ, внебольничной пневмонией и вакцинации сотрудников и обучающихся. Так, по состоянию на конец декабря текущего года прошли вакцинацию 84,71% сотрудников школ и 85,09% сотрудников детских садов, 30,63% обучающихся школ и 20,24% воспитанников дошкольных образовательных учреждений.

По всем рассматриваемым вопросам комиссия вынесла рекомендации заинтересованным сторонам и руководителям структурных подразделений администрации города, а также рассмотрела предлагаемый план проведения заседаний межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии города Рязани на 2024 год.