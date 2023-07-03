Понедельник, 3 июля, 2023
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В мэрии Рязани объяснили, почему на маршруте №32 отменили льготный проезд

Kate
Фото с сайта администрации Рязани

В пресс-службе администрации Рязани объяснили отмену льготного проезда на автобусном маршруте №32.

– С 1 июля 2023 года на маршруте 32м3 не будут приниматься к оплате льготные карты по причине того, что перевозчиком не подано заявление о заключении договора, — говорится в сообщении.

В мэрии напоминают: рязанцы могут воспользоваться автобусами МУП «УРТ» под номерами 16 и 20, также коммерческим маршрутом под номером 62.

– Обращаем внимание, что количество пересадок по льготным картам «УмКа» не ограничено, что не вызовет дополнительных финансовых затрат для льготных категорий граждан, — напомнили в пресс-службе.

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