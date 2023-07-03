В мэрии Рязани объяснили, почему на маршруте №32 отменили льготный проезд

Жителей Дзержинского района Ярославля пожаловались, что их разбудила громких хлопков, пишет 76.RU. Инцидент произошел накануне ночью. Звуки, похожие на взрывы, было слышно на улицах Громова, Панина и Труфанова, а также в районе Мурманского проезда. «В районе часа ночи раздались три или четыре очень громких хлопка. Причем не подряд, а...