В мэрии Рязани объяснили, почему на маршруте №32 отменили льготный проезд

На территории воинской части в Подмосковье умер 14-летний школьник на глазах у товарищей, пишет МК.
Инцидент произошел 1 июля. По предварительным данным, мальчик находился на мероприятии от главного штаба Юнармии. Он планировал принять участие в военно-спортивных играх.
По словам очевидцев, подростку стало плохо по дороге на тренировку – он...
Жителей Дзержинского района Ярославля пожаловались, что их разбудила громких хлопков, пишет 76.RU.
Инцидент произошел накануне ночью. Звуки, похожие на взрывы, было слышно на улицах Громова, Панина и Труфанова, а также в районе Мурманского проезда.
«В районе часа ночи раздались три или четыре очень громких хлопка. Причем не подряд, а...