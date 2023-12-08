В мэрии обсудили вопросы обеспечения безопасности рязанцев в новогодние праздники

Заключительное в этом году заседание городской антитеррористической комиссии состоялось в четверг, 7 декабря. Оно прошло под председательством главы администрации Рязани Виталия Артемова. В рабочем совещании приняли участие представители федеральных и региональных исполнительных органов власти, силовых ведомств, руководители структурных подразделений администрации.

На повестке дня – усилении мер безопасности в Рязани в период проведения новогодних и рождественских праздников, итоги работы антитеррористической комиссии в 2023 году и план мероприятий на будущий год.

Во время предстоящих новогодних праздников с 21 декабря 2023 года по 8 января 2024 года в областном центре пройдет более 60 мероприятий. Фейерверочный показ и вечерний праздничный концерт не запланированы. В наступающий Год семьи акцент будет сделан на семейные мероприятия.

Принято решение об увеличении количества площадок для проведения новогодних мероприятий в микрорайонах города, в том числе в отдаленных. Как сообщил глава администрации Рязани Виталий Артемов, всего в Рязани установят и украсят 40 елок.

Старт новогодней программе даст театрализованное действие на Лыбедском бульваре «Семь чудес Нового года» 23 декабря, в ходе которого жителям города будут представлены все крупные общегородские новогодние проекты: «Парад Дедов Морозов», «Новогодний экспресс», «Рязанский почтальон», «Мастерская снеговика».

26 декабря Рязань встретит на железнодорожном вокзале «Рязань-2» специальный состав «Поезд Деда Мороза». В программе анимация и концертные номера.

Со 2 по 7 января 2024 года на Лыбедском бульваре ежедневно для рязанцев и гостей города подготовлены развлекательные программы, включающие в себя игровую анимацию для детей, концертные программы муниципальных учреждений культуры и выступления рязанских кавер-групп.

Традиционно культурно-досуговые городские учреждения приглашают в праздничные выходные посетить спектакли, концерты, дискотеки. В Лесопарке будет действовать резиденция Деда Мороза, в ЦПКиО посетителям будут предложены игры и развлечения на свежем воздухе.

В рамках подготовленных мероприятий продолжается установка и украшение Новогодних елок в каждом районе города, организация ледовых площадок и лыжных трасс.

Для проведения мероприятий будут задействованы объекты учреждений культуры, образования и спорта. Для обеспечения безопасности руководителям подведомственных учреждений рекомендовано провести дополнительные инструктажи с ответственными лицами, отвечающими за пропускную систему зрителей и посетителей, проверить состояние первичных средств пожаротушения и обеспечить бесперебойную работу систем сигнализации и оповещения, теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, видеонаблюдения.

В целях координации действий коммунально-технических служб города, будет осуществляться круглосуточное дежурство ответственных сотрудников городской администрации. В период проведения праздничных мероприятий руководящий состав органов внутренних дел области будет переведен на круглосуточный режим работы. Личный состав в это время будет нести службу в усиленном режиме. Под особый контроль будут взяты места установки новогодних елок, где всегда присутствует много жителей с детьми. К обеспечению правопорядка во время проведения мероприятий будут привлечены представители частных охранных организаций и народные дружинники.

Также на комиссии обсудили вопрос обеспечения транспортной безопасности пассажирских перевозок. В преддверии новогодних праздников с сотрудниками транспортных предприятий будут проведены дополнительные инструктажи и тренировки.

В завершение заседания члены комиссии рассмотрели план мероприятий по противодействию идеологии терроризма и экстремизма на территории областного центра на 2024 год.