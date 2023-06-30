В мэрии объяснили, почему стал возможен набор в десятый класс рязанской школы №75

В мэрии Рязани рассказали, почему удалось объявить набор учащихся в десятый класс школы №75. Ситуацию корреспонденту 7info прокомментировала заместитель главы администрации Рязани Лариса Крохалёва.

В школе №75 принято решение об открытии одного десятого класса универсального профиля. По результатам предварительного опроса родителей девятиклассников школы № 75 из 139 учащихся продолжить обучение в учреждениях СПО решили 74 выпускника. 45 учеников продолжат получать образование в десятом классе в школах №№ 8, 14, 51, 63, 68, 72, 76, лицее № 4.

Как объяснила Крохалёва, родители 22 девятиклассников приняли решение о продолжении обучения в школе № 75.