Пятница, 30 июня, 2023
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В мэрии объяснили, почему стал возможен набор в десятый класс рязанской школы №75

7info7
Фото с сайта администрации Рязани

В мэрии Рязани рассказали, почему удалось объявить набор учащихся в десятый класс школы №75. Ситуацию корреспонденту 7info прокомментировала заместитель главы администрации Рязани Лариса Крохалёва.

В школе №75 принято решение об открытии одного десятого класса универсального профиля. По результатам предварительного опроса родителей девятиклассников школы № 75 из 139 учащихся продолжить обучение в учреждениях СПО решили 74 выпускника. 45 учеников продолжат получать образование в десятом классе в школах №№ 8, 14, 51, 63, 68, 72, 76, лицее № 4.

Как объяснила Крохалёва, родители 22 девятиклассников приняли решение о продолжении обучения в школе № 75.

– В настоящее время начался прием заявлений родителей выпускников школы № 75 на обучение в 10-м классе выбранных учреждений. Администрация города Рязани держит вопрос дальнейшего продолжения обучения девятиклассников школы № 75 на особом контроле. Все ребята получат возможность продолжить образование в соответствии с выбранной траекторией, — отметила замглавы администрации.

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