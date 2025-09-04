Четверг, 4 сентября, 2025
В  Минздраве опровергли информацию о введении новых правил выдачи больничных листов

Алексей Самохин

В СМИ прошла волна сообщений о том, что с 1 сентября 2025 года в России изменились правила оформления больничных. Сообщалось, что для тех, кто часто болеет, срок больничного листа сократится до трёх дней, а продлить его можно будет только по решению врачебной комиссии. Официальные представители Минздрава РФ опровергли информацию и заявили, что никаких изменений пока не произошло.

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов в комментарии ТАСС сообщил, что новость, распространённая в медиа, не соответствует действительности. Он подчеркнул, что медицинские работники продолжают руководствоваться старым порядком — приказом Министерства здравоохранения РФ от 23 ноября 2021 года № 1089н. Этот документ остаётся основным руководством для врачей при оформлении листков нетрудоспособности.

Откуда же взялись эти слухи? Дело в том, что в июле Минздрав действительно разработал проект изменений, в котором предлагалась такая схема: если человек оформлял больничный четыре раза или больше за последние полгода, врач мог выдать следующий только на три дня. Дальнейшее лечение и продление больничного мог одобрить только консилиум врачей. Но, как пояснил Кузнецов, этот проект так и остался на стадии обсуждения и межведомственной проработки.

Мария Акатнова, доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения МГЮА имени О. Е. Кутафина, подтвердила, что правила остались прежними. По действующему законодательству, лечащий врач может выдать больничный лист сроком до 15 дней. Если требуется более долгий период, решение о продлении принимает врачебная комиссия.

