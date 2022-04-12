В Минтруде рассказали о дополнительном заработке для безработных и сотрудников в простое

Как сообщила в интервью «Известиям» замминистра труда и соцзащиты Елена Мухтиярова, сотрудники предприятий, находящихся в простое, смогут получить дополнительный доход благодаря введению механизма временной работы.
По ее словам, государство субсидирует выплату в размере МРОТ со страховыми отчислениями, с «северными» надбавками.
Она уточнила, что на временные работы может быть привлечено 500 тыс. человек.
Похожая мера есть и для вставших на биржу труда — общественные оплачиваемые работы. Эта мера реализуется центрами занятости.
Людей привлекают, например, в ЖКХ, в соцобслуживание, на сезонные работы. И человек получает не только пособие по безработице, но и зарплату на этом временном месте. Государство компенсирует работодателю МРОТ.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»: «В простое меньше работников, чем в разгар пандемии»