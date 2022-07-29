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В Минприроды прокомментировали жалобы рязанцев на сильную вонь в городе

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Министерство природопользования прокомментировало жалобы рязанцев на сильную вонь в городе. Комментарий ведомства опубликован на странице врио губернатора Павла Малкова ВКонтакте.

Установлено, что 28 июля в районе Дашково-Песочни и в Канищеве зафиксированы превышения ПДК сероводорода. Источники выбросов будет устанавливать передвижная лаборатория.

Информацию о нарушениях передадут в природоохранную прокуратуру. Далее последуют проверки предприятий.

Ранее рязанцы сообщали в соцсетях о невыносимой вони в различных районах Рязани.

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