В Минобороны РФ рассказали о массированном ударе по Украине

В ночь на пятницу, 10 октября, российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу предприятий ВПК Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Минобороны, для атаки использовались ракеты «Кинжал», а также ударные беспилотники.

В сообщении отмечается, что атака была предпринята в ответ на террористические удары киевского режима по гражданским объектам.

Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.