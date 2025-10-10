Пятница, 10 октября, 2025
Рязань
Новости России

В Минобороны РФ рассказали о массированном ударе по Украине

Алексей Самохин
В ночь на пятницу, 10 октября, российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу предприятий ВПК Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

По данным Минобороны, для атаки использовались ракеты «Кинжал», а также ударные беспилотники. 

В сообщении отмечается, что атака была предпринята в ответ на террористические удары киевского режима по гражданским объектам. 

Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

Второй общегородской субботник пройдёт в Рязани 11 октября

В плане работ: уборка мусора и листвы, спил аварийных деревьев, расчистка местности.

Т2 готовится запустить собственную карту

Техническая реализация карты Т2 закончится в 2026 году, тогда все абоненты оператора смогут оплачивать услуги и сервисы с помощью нового удобного продукта.

В Рязанской области изъято более 5,4 тонны опасной продукции

Предприниматели не смогли представить документы, обеспечивающие прослеживаемость, качество и безопасность пищевой продукции. 

Рязанцев предупредили о фейковых сообщениях от имени зампредов правительства 

По данным региональной опергруппы, злоумышленники создают чаты в мессенджерах, куда добавляют рязанцев и от имени руководителя/знакомого/родственника дают указания.

В Рязани ученик школы ткнул однокласснику в глаз карандашом 

Пострадавший школьник госпитализирован в больницу имени Семашко, мальчику сделали операцию на глазу. Медики пока не дают однозначных прогнозов. 

Грузовик с контрабандой задержали в Рязанской области

В нём найдено более 20 тонн продукции, а также промышленного оборудования на которые отсутствовала таможенная декларация. 

Три человека пострадали в ДТП с автобусом и грузовиками в Рязанской области

Помощь медиков потребовалась пассажирам автобуса в возрасте 20, 31 и 50 лет. 

Полуфинал КВН в Рязани пройдет при полном аншлаге

Зрителей ждет полная посадка, свободных мест не останется.

В Рязанской области в федеральную собственность возвращено 12 гектаров леса

Новый владелец осуществил на этих землях незаконную рубку деревьев, причинив государству ущерб на сумму около 100 миллионов рублей.

Страховые выплаты рязанцам за полгода выросли в 2,7 раза 

Объем выплат достиг почти 5,2 млрд рублей. Почти три четверти суммы пришлось на добровольное страхование жизни.

Тишковец дал прогноз на предстоящую зиму, он сильно отличается от «самой холодной за 20 лет»

Согласно долгосрочным расчётам, зима 2025–2026 годов на большей части России с вероятностью около 70% будет теплее климатической нормы на 1–4 градуса.

Мошенники выманили у жительницы Рязани 1,3 миллиона рублей, пообещав «защитить» её деньги

В течение двух недель неизвестные звонили девушке и убеждали её, что злоумышленники пытаются похитить её сбережения, оформить на неё кредиты и перевести деньги экстремистским организациям.

Квартира в многоэтажке на улице Гоголя горела в Рязани 

Их дома эвакуировано 12 человек. Причина пожара и размер материального ущерба устанавливаются. 

В Рязани запущен проект против кибербуллинга

Первые лекции курса уже прошли на базе креативного пространства «Точка кипения» 7 и 8 октября.

Коц рассказал, какие объекты энергетики Украины попали под удар сегодня ночью 

— Блэкаут в Киеве, перебои в Днепре и Кривом Роге, — написал Коц. — Посмеялись дружно над Белгородом. 