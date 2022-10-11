В Минцифры России опровергли сведения об утечке данных пользователей Госуслуг

«Данные пользователей Госуслуг надёжно защищены». Такая публикация появилась в Telegram канале Минцифры России.

Ранее в сети появился фрагмент якобы базы данных пользователей Госуслуг более чем из 5 тысяч записей. В министерстве проверили этот файл и установили, что он не содержит набора параметров, которые обязательно есть в учётных записях Госуслуг.

Учётные данные пользователей портала (логины и пароли) не были скомпрометированы, – подчеркнули в министерстве.

В Минцифры напомнили, что любые сообщения об утечках могут спровоцировать всплеск мошенничества. Нельзя сообщать личную информацию (логины, пароли, пин-коды и т.д.) незнакомцам. Адреса, с которых приходят якобы «официальные» письма, нужно тщательно проверять.

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