В Милославском районе сын обнаружил скелетированный труп отца

В районе милославского села Заболотское вечером 28 июля сын обнаружил скелетированные останки пропавшего отца. О случившемся сообщает издание МК в Рязани.

74-летний мужчина жил в Московской области. 23 июня он отправился к своему товарищу в Милославский район и пропал.

Известно, что 74-летний пенсионер проживал в Московской области. 23 июня он уехал к своему другу в Милославский район и пропал.

По факту случившегося проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.