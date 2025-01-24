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Власть и политика

В Милославском районе прошла традиционная встреча с членами семей участников СВО

Алексей Самохин

В Милославском районе Рязанской области в формате круглого стола прошла традиционная встреча с членами семей участников СВО.

В мероприятии, организованном министерством труда и социальной защиты населения Рязанской области совместно со Штабом общественной поддержки «Единой России», приняли участие депутат Рязанской областной Думы Елена Синица, представители районной администрации, профильных министерств и ведомств, общественных организаций.

Во время общения участникам встречи были даны консультации по мерам социальной поддержки, медицинского обслуживания, трудоустройства, оформления удостоверения ветерана боевых действий.

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Кроме этого, Елена Синица рассказала о возможности отдыха для членов семьи участника СВО в санатории «Сосновый бор».

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