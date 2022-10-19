В Милославском районе нашли вора по отпечатку ладони

Раскрыть кражу драгоценностей в Милославском районе оперативникам уголовного розыска помог отпечаток ладони преступника. Подробности привели в Управлении МВД по Рязанской области.

В межмуниципальный отдел МВД Скопинский обратился 40-летний москвич. Он рассказал, что приехал на выходные в дом, где ранее жили его родители, в селе Бугровка. В сейфе в доме хранились золотые украшения матери мужчины. Житель столицы обнаружил, что драгоценности пропали.

В ходе осмотра жилища оперативники выяснили, что похититель проник в дом, взломав входную дверь. Сотрудникам полиции удалось снять с места преступления отпечаток ладони, оставленный на поверхности.

С помощью баз данных полицейские установили личность «наследившего» в доме. Им оказался 33-летний ранее судимый за кражи и угон местный житель. Его нашли и задержали.

По предварительной информации, злоумышленник был знаком с жителем столицы и бывал у него в гостях в доме в Бугровке. Рецидивист знал, что в доме есть сейф, а значит, внутри могут находиться ценности. Во время отсутствия москвича в Бугровке подозреваемый взломал навесной замок двери и пробрался в жилище. Топором он взломал сейф и взял содержимое – 2 золотых цепочки, золотые кольцо и серьги. Покупателей на похищенное мужчина найти не смог и спрятал ювелирные изделия в лесополосе, надеясь позже их продать.

Следователь МО МВД Скопинский в отношении жителя Бугровки возбудил уголовное дело по статье о краже. Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.

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