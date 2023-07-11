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В Милославском районе 21-летний водитель погиб в ДТП

7info

В результате ДТП в Милославском районе Рязанской области погиб 21-летний водитель. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

10 июля в 19.00 на 99-м километре автодороги «Михайлов — Голдино — Горлово — Скопин — Милославское» житель посёлка Милославское не справился с управлением автомобилем «Мицубиси Лансер» и совершил съезд в кювет.

Водитель скончался на месте аварии, трое пассажиров 17 и 16 лет получили травмы. Пострадавшим потребовалась помощь медиков.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

В Милославском районе 21-летний водитель погиб в ДТП
В Милославском районе 21-летний водитель погиб в ДТП

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