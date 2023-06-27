Вторник, 27 июня, 2023
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В Михайловском районе за убийство подростка осудили иностранца

7info7

В Михайловском районе вынесли приговор гражданину иностранного государства, который убил подростка. Подробности случившегося обнародовала пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

Собранные следователями доказательства  стали судом достаточными для вынесения приговора в отношении гражданина иностранного государства, 1966 года рождения. Он признан виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Установлено, что трагедия произошла 5 января этого года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе бытовой ссоры нанёс 14-летнему подростку 10 ножевых ранений. От полученных ран он скончался на месте.

Убийство удалось раскрыть по горячим следам, а подозреваемого в убийстве заключили под стражу.

Мужчине назначено наказание в виде 9 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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