В Михайловском районе за убийство подростка осудили иностранца

В Михайловском районе вынесли приговор гражданину иностранного государства, который убил подростка. Подробности случившегося обнародовала пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.
Собранные следователями доказательства стали судом достаточными для вынесения приговора в отношении гражданина иностранного государства, 1966 года рождения. Он признан виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
Установлено, что трагедия произошла 5 января этого года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе бытовой ссоры нанёс 14-летнему подростку 10 ножевых ранений. От полученных ран он скончался на месте.
Убийство удалось раскрыть по горячим следам, а подозреваемого в убийстве заключили под стражу.
Мужчине назначено наказание в виде 9 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.