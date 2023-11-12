Воскресенье, 12 ноября, 2023
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В Михайловском районе выбрали главу Грязновского сельского поселения

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Завершился подсчёт голосов на выборах главы Грязновского сельского поселения Михайловского района Рязанской области. Подробности сообщил телеграм-канал регионального Избиркома.

По результатам подсчёта предварительные итоги следующие:

Кульков Николай Николаевич (выдвинут местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Михайловского района) — 94,57% (783 голоса);

Шилин Александр Сергеевич (выдвинут в порядке самовыдвижения) — 4,59% (38 голосов).

Жалоб в ходе голосования в избирательные комиссии не поступало.

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