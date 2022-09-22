Четверг, 22 сентября, 2022
Татьяна Проводина

В Михайловском районе Рязанской области пропала пожилая женщина

На главнуюНовости Рязани
Фото из группы Поисково-спасательный отряд "Мещера" г. Рязань ВКонтакте

В Михайловском районе пропала 75-летняя женщина. Сообщение появилось в группе Поисково-спасательный отряд «Мещера» г. Рязань ВКонтакте.

Кленкина Нина Петровна из села Грязное пропала 21 сентября. До сих пор местонахождение женщины неизвестно.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы седые длинные, глаза голубые.

Одежда: куртка коричневая, платок чёрный с красными цветами, чёрная юбка, чёрные колготки, красные галоши.

Любую информацию о возможном местонахождении пропавшей просят сообщать по телефонам дежурного отряда +7(920)980-21-71,  +7(4912)51-21-71 или в полицию – 112.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 4 (912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/