В Михайловском районе Рязанской области пропала пожилая женщина

В Михайловском районе пропала 75-летняя женщина. Сообщение появилось в группе Поисково-спасательный отряд «Мещера» г. Рязань ВКонтакте.

Кленкина Нина Петровна из села Грязное пропала 21 сентября. До сих пор местонахождение женщины неизвестно.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы седые длинные, глаза голубые.

Одежда: куртка коричневая, платок чёрный с красными цветами, чёрная юбка, чёрные колготки, красные галоши.

Любую информацию о возможном местонахождении пропавшей просят сообщать по телефонам дежурного отряда +7(920)980-21-71, +7(4912)51-21-71 или в полицию – 112.