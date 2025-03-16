В Михайловском районе простились с Игорем Безгиным, погибшим на СВО

В Михайловском районе 15 марта простились с Игорем Безгиным, погибшим на СВО. Об этом сообщает Михайловское первое благочиние Рязанской епархии.
Игорь родился 23 ноября 1991 года в Михайловском районе. Закончил Октябрьскую СОШ №2 в 2007 году. Затем поступил в Ожерельевский железнодорожный колледж.
Проходил срочную военную службу в городе Солнечногорск Московской области связистом.
С октября 2022 года участвовал в специальной военной операции. За проявленные мужество и стойкость Игорь Безгин награждён Георгиевским крестом и медалью «За боевые отличия».
Погиб 4 марта 2025 года при выполнении боевых задач по освобождению одного из населённых пунктов Харьковской области. Ему было 33 года.
Проститься с Игорем пришли его родные, близкие, земляки, которые скорбят о невосполнимой утрате отличного друга, доброго, светлого человека. Именно таким он останется в их памяти: чутким, добродушным, относящимся ко всем с уважением.
Игорь был любящим и заботливым сыном. Его всегда отличали честность, порядочность, ответственность и доброта. Он любил Родину не на словах, а на деле.
Игорь Безгин захоронен на кладбище с. Стрелецкие Выселки недалеко от Никольского храма с воинскими почестями.