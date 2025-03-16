В Михайловском районе простились с Игорем Безгиным, погибшим на СВО

В Михайловском районе 15 марта простились с Игорем Безгиным, погибшим на СВО. Об этом сообщает Михайловское первое благочиние Рязанской епархии.

Игорь родился 23 ноября 1991 года в Михайловском районе. Закончил Октябрьскую СОШ №2 в 2007 году. Затем поступил в Ожерельевский железнодорожный колледж.

Проходил срочную военную службу в городе Солнечногорск Московской области связистом.

С октября 2022 года участвовал в специальной военной операции. За проявленные мужество и стойкость Игорь Безгин награждён Георгиевским крестом и медалью «За боевые отличия».

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Погиб 4 марта 2025 года при выполнении боевых задач по освобождению одного из населённых пунктов Харьковской области. Ему было 33 года.



Проститься с Игорем пришли его родные, близкие, земляки, которые скорбят о невосполнимой утрате отличного друга, доброго, светлого человека. Именно таким он останется в их памяти: чутким, добродушным, относящимся ко всем с уважением.

Игорь был любящим и заботливым сыном. Его всегда отличали честность, порядочность, ответственность и доброта. Он любил Родину не на словах, а на деле.

«Горько видеть и переживать, что так рано уходят наши мальчишки. Они, как отцы и деды, встали на защиту Родины, не пожалев самого дорогого, что есть у человека, — своей жизни», — говорится в публикации.

Игорь Безгин захоронен на кладбище с. Стрелецкие Выселки недалеко от Никольского храма с воинскими почестями.