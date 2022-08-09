В Михайловском районе продолжают ремонтировать региональную дорогу

Милославском районе продолжается ремонт автодороги Михайлов – Голдино – Горлово – Скопин – Милославское, работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба правительства региона.

Трасса проходит по трём муниципальным образованиям, входит в опорную сеть региона. Сейчас работы проводятся на участке от посёлка поселка Поплевинский до поворота на деревню Шишкино. Он соединяет несколько населенных пунктов. По нему проходит часть школьного маршрута. Протяженность объекта составляет почти 14 км.

Большая часть работ на объекте завершена. Подрядчик выполнил фрезерование старого покрытия и регенерация основания дороги, уложен нижний слой асфальтобетона. На данный момент подрядчик завершает ремонт водопропускных труб, устраивает водосбросы, ведет работы по планировке откосов, укладывает верхний слой дорожного покрытия. Одновременно на объекте ремонтируют мосты через реки Питомша и Сухая Полотебня. Специалисты заменяют балки пролетного строения и мостовое полотно.

Далее приступят к устройству пересечений и примыканий к трассе. Будут укреплены обочины, установлены новые дорожные знаки, а также нанесена разметка. На остановках общественного транспорта заменят павильоны, отремонтируют посадочные площадки, смонтируют светильники с автономным источником питания. Полностью завершить работы планируется осенью этого года.

В целом, за время реализации дорожного нацпроекта в нормативное состояние приведено более 28 км автодороги Михайлов – Голдино – Горлово – Скопин – Милославское.