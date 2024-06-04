В Михайловском районе остановили пьяного водителя без прав

В селе Ижеславль Михайловского района полицейские остановили водителя мотоцикла «Ракер», у которого имелись признаки алкогольного отравления. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

У мужчины пахло алкоголем изо рта, а позы были неустойчивыми. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

После обнаружилось, что мотоцикл не зарегистрирован, а у водителя нет водительского удостоверения.

На мужчину составлены административные материалы по части 1 статьи 12.1 КоАП РФ, а также по части 2 статьи 12.26