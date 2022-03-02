В Михайловском районе местный житель убил знакомого металлическим уголком

Михайловским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области завершено расследование уголовного дела об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба ведомства.
По версии следствия, 25 января 2022 года в одном из домов села Стублё местный житель 1989 года рождения нанёс своему 40-летнему знакомому смертельную рану металлическим уголком для водопроводных труп.
Обвиняемый не работает, преступление совершено во время распития спиртного.
Задержали подозреваемого по горячим следам, затем поместили под стражу.
Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.