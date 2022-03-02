В Михайловском районе местный житель убил знакомого металлическим уголком

Михайловским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области завершено расследование уголовного дела об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба ведомства.

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По версии следствия, 25 января 2022 года в одном из домов села Стублё местный житель 1989 года рождения нанёс своему 40-летнему знакомому смертельную рану металлическим уголком для водопроводных труп.

Обвиняемый не работает, преступление совершено во время распития спиртного.

Задержали подозреваемого по горячим следам, затем поместили под стражу.

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Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.