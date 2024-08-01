В Михайловском районе 20-летний злоумышленник угнал трактор

В Михайловском районе полицейские раскрыли кражу трактора с парковки в поле. Об этом рассказала пресс-служба регионального УМВД России.

Выяснилось, что к краже причастен 20-летний мужчина. Он приехал в Михайловский район на заработки. Узнав, что трактор никто не охраняет, он решил угнать его и продать. Ранее мужчина работал на такой технике и знал, как им управлять. Похищенный трактор злоумышленник поставил в ангар к своему приятелю.

Узнав о краже, представитель сельхозпредприятия обратился в полицию. Оперативники уголовного розыска быстро нашли трактор, ведь в нем была установлена охранная система и аппаратура, которая указывала на его местоположение. Полицейские выехали в соседнюю область и в пустующем ангаре нашли похищенный трактор.

Хозяина ангара быстро установили и выяснили, кто пригнал краденную технику. Злоумышленника разыскали и задержали. Теперь против него возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.158 УК РФ.