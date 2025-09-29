В Михайлове выявили нарушения при капремонте трех многоквартирных домов

Прокуратура Михайловского района провела проверку исполнения законодательства при капитальном ремонте общего имущества многоквартирных домов. В ходе проверки были выявлены нарушения.

Выяснилось, что в трех домах на улице Строителей города Михайлова работы по капитальному ремонту системы теплоснабжения не были завершены в срок, установленный договором – до 15 августа 2025 года.

Подрядчик не выполнил свои обязательства в оговоренные сроки.

В связи с этим генеральному директору подрядной организации было направлено представление, которое было рассмотрено и удовлетворено. Были приняты меры для устранения выявленных нарушений.