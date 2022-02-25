В Михайлове 14-летний подросток ответит в суде за избиение сверстника

В Михайлове Рязанской области 14-летний подросток предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 15-летнему школьнику, сообщает пресс-служба следственного комитета по региону.

- Реклама -

В декабре 2021 года молодые люди начали конфликт в социальных сетях. Затем он продолжился на одной из улиц Михайлова.

После словесной перепалки 14-летний подросток жестоко избил сверстника. Потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело по ч.1 ст.111 УК РФ с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.