Вторник, 5 сентября, 2023
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В МИД России заявили о желании установить безвиз с Египтом, Алжиром, Эфиопией

7info

Представитель МИД России заявил «Известиям» о желании РФ заключить безвизовые соглашения с Египтом, Алжиром и Эфиопией.

По словам источника, страны имеют развитые отношения с Россией, МИД стремится облегчить визовый режим с ними и в долгосрочной перспективе достичь безвизового режима.

Однако не все африканские государства в настоящее время планируют ввести безвизовый режим с Россией. Переговоры на эту тему ведутся уже долгое время, каждая страна принимает решение о безвизовом въезде в зависимости от собственных обстоятельств и готовности.

Таким образом, Россия стремится установить безвизовый режим с Египтом, Алжиром и Эфиопией, но окончательное решение принимается каждой страной отдельно.

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