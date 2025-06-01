В Международный день соседей в Рязани сыграли свадьбу Диана и Сергей

В Международный день соседей 30 мая в Рязанском Верхнем городском парке свою свадьбу сыграли Диана и Сергей. Годовщину свадьбы отметили Екатерина и Андрей. Об этом сообщает группа «Сервис ЗАГС «ВКонтакте».

Жители из разных районов области собрались, чтобы вместе отведать фирменные пироги, насладиться душистым чаем из пузатого самовара и встретить рассвет новой семьи, став свидетелями свадьбы! Диана и Сергей Карповы сказали друг другу «Да» на глазах у множества рязанцев.

Однажды будущих молодоженов объединила общая удаленная работа. Диана трудилась в сфере архитектурного проектирования и строительства, а у Сергея была своя организация по изготовлению мебели и обработки дерева. Коллеги сотрудничали в сети, а вживую познакомились лишь спустя 5 лет рабочей переписки. Наконец-то отыскав друг друга, они решили больше никогда не расставаться. Кольца брачующимся вручила маленькая Василиса — личный талисман молодых.

Екатерина Сергеевна и Андрей Васильевич в этом году отметили свою 25-ю годовщину брака. Они ведут активную жизнь, помогают нуждающимся и воспитывают двух сыновей — Илью и Павла. Илья окончил школу с золотой медалью, получил образование в техническом вузе и уже трудится инженером-конструктором. Павел — талантливый художник, его работы экспонировались на персональных выставках и творческих конкурсах.