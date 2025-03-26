В Международном вокальном конкурсе Рязанскую область представит Елизавета Миронова

Телерадиокомпания «Звезда» при поддержке Минобороны РФ запускает эфир Международного вокального конкурса «Звезда-2025». В музыкальном состязании участвуют представители всех регионов России, стран БРИКС и СНГ. Сильнейших определит жюри и зрительское голосование.

В новом сезоне Рязанскую область представит Елизавета Миронова. В состязании девушка планирует исполнить песню «У природы нет плохой погоды» из фильма «Служебный роман».

Елизавета занимается вокалом 10 лет, учится в Академии Гнесиных. Участие в конкурсе «Звезда-2025» – ее первый опыт такого масштаба.

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Зрители могут поддержать своих фаворитов в интернет-голосовании. Эфиры и голосования пройдут еженедельно, начиная с 5 апреля. Более подробную информацию можно узнать на сайте проекта.

Возрастное ограничение 6+.