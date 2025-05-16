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«В мешке полярного воздуха»: метеоролог Тишковец рассказал о резкой смене погоды

Валерия Мединская

Известный российский метеоролог Евгений Тишковец объяснил наступление тёплых дней после затяжных холодов. Как он написал в своём telegram-канале, температура вновь вернулась к своей климатической норме.

Тишковец отмечает, что регионы Центральной России почти 20 суток находились в так называемом мешке свежего полярного воздуха. В климатическое русло температурные показатели вернулись лишь 15 мая.

Так, эксперт, проанализировал максимальные показатели, которых удалось достичь в Москве. Например, термометр на ВДНХ в этот день показал +18,7, а в центре Москвы, на Балчуге, было ровно +20,0.

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