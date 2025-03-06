В Мещере проведут санитарную вырубку. Об этом сообщает Центр защиты леса Рязанской области.

Специалисты центра провели обследование лесостепей Мещеры на площади в 843 гектаров. Исследования показали, что ельники пострадали из-за шквальных ветров, которые были в прошлые годы.

Также выявили в лесах болезнь. На деревьях массово распространилась корневая губка и смоляной рак.

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Экологи решили назначить санитарные рубки на площади в 15 гектаров. Выборочные рубки пройдут на площади 90 гектарах, а с 61 гектара уберут лишнюю древесину.